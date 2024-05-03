Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу

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Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал освобождение Часова Яра российскими военными вопросом времени. Об этом Скибицкий сообщил в интервью для The Economist.
Скибицкий утверждает, что нынешнее положение ВСУ является самым тяжелым с момента начала украинского противостояния. Генерал также не понимает, каким образом Украина сможет победить в этом вооруженном конфликте.
Скибицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ имеют конкретный план, слаженное командование и выступают как целостный организм.
Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ.
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Скибицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ имеют конкретный план, слаженное командование и выступают как целостный организм.
Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ.
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Екатерина Коршунова