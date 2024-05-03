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Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу

Украинский генерал Скибицкий оценил риск утраты Часова Яра
03 мая 2024, 09:16
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал освобождение Часова Яра российскими военными вопросом времени. Об этом Скибицкий сообщил в интервью для The Economist.
Скибицкий утверждает, что нынешнее положение ВСУ является самым тяжелым с момента начала украинского противостояния. Генерал также не понимает, каким образом Украина сможет победить в этом вооруженном конфликте.

Скибицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ имеют конкретный план, слаженное командование и выступают как целостный организм.



Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ.

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#спецоперация
«Ребята, вы должны сдаться»: Союзники предлагали Украине сдаться в первые дни СВО
Резников заявил, что союзники предлагали Украине сдаться еще в начале СВО
03 мая 2024, 09:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Politico рассказал о предложении украинских союзников Киеву сдаться еще в начале СВО. Об этом пишет URA.RU.
Он отметил, что такое предложение поступило на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла за несколько дней до начала СВО. По его словам, там была атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться», но прямо об этом не говорилось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинское командование скрывает от личного состава, что нести службу придется на пристрелянных позициях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Николаевской области ударом ВС РФ поврежден объект промышленной инфраструктуры
Глава ОВА: в Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры
03 мая 2024, 09:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью в Николаевской области на юге Украины прогремел взрыв. В результате происшествия оказался поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Он не уточнил назначения предприятия, которое оказалось повреждено.

Также сообщается о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области. В подконтрольной Киеву части также прогремели взрывы. Повреждения получили газопровод и складские помещения.

Минобороны РФ информацию о нанесении ударов по украинской инфраструктуре не комментировало.

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В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину
Бизнесмен Дотком: Отправка сил НАТО на Украину грозит мировой войной
03 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал в социальной сети Х, что Запад приближает третью мировую войну угрозами отправки военных на Украину.
Дотком назвал это тотальной провокацией. Предприниматель подчеркнул, что если солдаты Североатлантического альянса вступят в конфликт на Украине, то пути назад уже не будет.

Дотком отметил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются в западных странах. Предприниматель призвал с полной серьезностью относится к риску масштабного конфликта.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над территорией РФ
03 мая 2024, 08:49

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 3 мая силы ПВО ликвидировали 6 украинских БПЛА в небе над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По информации Министерства обороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области, а также один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над пятью регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев
«Страна.ua»: Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев под Херсоном
03 мая 2024, 08:30

Фото: iStock/mercava

В Херсонской области украинский боевик взял в заложники двух товарищей по службе и приказал ехать к медработникам, которых также взял в плен. Об этом информирует «Страна.ua».
Уточняется, что солдат ВСУ, угрожая расстрелом своих сослуживцев из автомата АК-47, приказал им везти его к медикам, при этом причину своего решения военный не объяснил. Когда его привезли к врачам, он, под угрозой массового убийства, заставил плененных военных и медиков сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев.

Позже машину с заложниками остановили, а военный преступник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Украинскому боевику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«На убой»: командование ВСУ скрывает от бойцов, где они будут нести службу
Марочко: командиры ВСУ отправляют подчиненных на убой
03 мая 2024, 08:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинское командование скрывает от личного состава, что нести службу придется на пристрелянных позициях. Об этом в своем телеграм-канале написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ отошли от Часова Яра после неудачных попыток контратаковать. Однако после ротационных мероприятий начальники украинской армии вновь отправили на этот участок личный состав. Марочко пояснил, что таким образом командиры подписывают своим подчиненным «билет в один конец».

Он выразил мнение, что командиры ВСУ умалчивают реальную ситуацию на ЛБС, и при постановке БЗ дают заведомо ложную обстановку.

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В Прибалтике нашли могилы погибших на Украине наемников
РИА Новости: в Прибалтике власти скрывают могилы погибших на Украине наемников
03 мая 2024, 08:13

Фото: iStock/FlyMint Agency

На кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости посетил военное кладбище Антакальнио в Вильнюсе. Отмечается, что там покоится первый ликвидированный на Украине литовский наемник Тадас Тумас.

По информации Минобороны России на март текущего года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Однако литовские власти об этом не сообщают.

Ранее стало известно, что иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перестали появляться на передовой и предпочитают отсиживаться за на второй-третьей линиях обороны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#наемник
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Российский военный в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ
Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил 10 бойцов ВСУ
03 мая 2024, 05:59

Фото: istock / Nazar Nazaruk

Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военных пулеметного расчета Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — сказано в сообщении ведомства.
Российский военнослужащий смог незаметно к ним приблизиться и прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет врага. Во время боя ликвидировали более 10 боевиков. Остальные, покунив позиции, отступили.

Стоит отметить, что решительные действия Голобокова позволили группе российских бойцов выполнить боевую задачу без потерь.

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#всу
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Россия добилась прорыва под Часовым Яром
Welt: ВС России добились прорыва под Часовым Яром
03 мая 2024, 05:40

Фото: istock / Anna_Anikina

ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Как утверждает журналист, Часов Яр — стратегически важный небольшой населенный пункт, из которого украинские войска сделали укрепление.

«Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — отмечает корреспондент.
Ваннер добавил, что взятие укреплённого района откроет Вооруженным сила РФ путь к крупным городам ДНР: Краматорску, Константиновке и Славянску.

Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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