На Западе оценили шутку Путина о БПЛА
Журналист Фази пошутил на слова Путина о БПЛА
Западный журналист Томас Фази отреагировал в своём аккаунте в X (бывший Twitter) на шутку президента России Владимира Путина о беспилотниках.
Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет отправлять дроны в Данию или Францию и сравнил эту историю с истерикой вокруг НЛО.
«Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны», — написал Фази.
Ранее, в сентябре, он называл попытки стран Европы обвинить Россию во вмешательстве в выборы отвратительными.