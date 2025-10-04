На Западе оценили шутку Путина о БПЛА

04 октября 2025, 17:26

Журналист Фази пошутил на слова Путина о БПЛА

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Западный журналист Томас Фази отреагировал в своём аккаунте в X (бывший Twitter) на шутку президента России Владимира Путина о беспилотниках.





Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет отправлять дроны в Данию или Францию и сравнил эту историю с истерикой вокруг НЛО.





«Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны», — написал Фази.