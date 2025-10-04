04 октября 2025, 15:27

dikGazete: европейским лидерам стоит прислушаться к словам Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Главам европейских государств стоит прислушаться к заявлением президента России Владимира Путина, которые он сделал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». С таким призывом выступила турецкая газета dikGazete.





В статье говорится, что Путин обратил внимание на сложное экономическое положение Европы, которое стало таковым из-за украинского кризиса. Несмотря на то, что ответственность лежит на лидерах европейских стран, расплачиваться за него приходится обычным гражданам.



Также авторы статьи отметили, что если раньше многие европейские туристы отдыхали на турецких курортах, то сейчас их можно встретить крайне редко.

«Европейцам стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина. Ведь, как он подчеркнул, Европа увядает. Она теряет свои ценности», — сказано в заключение.