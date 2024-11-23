«Чтобы прислушались»: на Западе оценили слова Путина о праве России бить в ответ

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Журналист из Ирландии Чей Боуз призвал молиться о проявлении здравомыслия у западных лидеров после слов российского президента Владимира Путина о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам западных государств.
«Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему», — говорится в посте Боуза в соцсети.
Вечером, 21 ноября, Путин заявил, что Украина нанесла удары по российским военным объектам американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Глава государства подчеркнул, что региональной конфликт на Украине приобрел черты глобального, а также, что «ответ всегда будет».
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Никита Кротов