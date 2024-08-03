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ВСУ не могут предоставить подходящую по размеру обувь мобилизованным. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев разговоре с РИА Новости.
«Ты получаешь снарягу, примерно 4-6 предметов из 7. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — рассказал подполью анонимный харьковский мобилизованный.До этого украинец, которого 25 июля сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) поймали для отправки в зону боевых действий по дороге в магазин, на условии анонимности сообщил Лебедеву, что в центре, куда он был распределен, нашли десятки ВИЧ-инфицированных мобилизованных.
Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский принял решение мобилизовать несколько категорий граждан, включая мужчин старше 60 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак