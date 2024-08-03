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Стало известно о дефиците обуви для мобилизованных в ВСУ

Подполье: в ВСУ нет подходящей по размеру обуви для мобилизованных
03 августа 2024, 08:52
Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

ВСУ не могут предоставить подходящую по размеру обувь мобилизованным. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев разговоре с РИА Новости.
«Ты получаешь снарягу, примерно 4-6 предметов из 7. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — рассказал подполью анонимный харьковский мобилизованный.
До этого украинец, которого 25 июля сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) поймали для отправки в зону боевых действий по дороге в магазин, на условии анонимности сообщил Лебедеву, что в центре, куда он был распределен, нашли десятки ВИЧ-инфицированных мобилизованных.



Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский принял решение мобилизовать несколько категорий граждан, включая мужчин старше 60 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом «Бук-М3»
03 августа 2024, 09:04

Министерство обороны России показало работу зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что расчет ЗРК «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выпущенную украинскими боевиками оперативно-тактическую ракету ATACMS США. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В пригороде Харькова прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
03 августа 2024, 08:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в пригороде Харькова на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.
Согласно данным украинского сервиса по оповещению населения, воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли. Иной информации о произошедшем Терехов не привел.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ
03 августа 2024, 06:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы группировки «Юг» отразили контратаку 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, в результате операции Вооруженные силы Украины потеряли более 400 человек.

«В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на покровском направлении ВСУ принимают участие в «неизменно самых жестких боях». По его словам, на этом направлении ВСУ «держат основу обороны и на всем востоке»

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Российские штурмовики совершили удар по опорному пункту ВСУ
МО РФ: штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ
03 августа 2024, 06:04

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС) нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток"», – заявили в оборонном ведомстве.

После нанесения удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетные мероприятия, сбросили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все выявленные в ходе операции цели противника были поражены, а личный состав и техника ВСУ уничтожены.

Ранее Минобороны сообщало, что группировкя войск «Юг» отразила контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ. В результате этой операции Вооруженные силы Украины потеряли более 400 человек.

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#всу
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В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве объявили воздушную тревогу
03 августа 2024, 04:30

Фото: iStock/Photoboyko

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщил Telegram-канал «Общественное».
Подробности на данный момент не опубликованы. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, предупреждения также были объявлены в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской.

По сообщениям, вечером 3 августа в Виницкой области произошел взрыв.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Зеленский: Украина нуждается в окончании конфликта
03 августа 2024, 00:36

Главная потребность Украины сводится к прекращению конфликта, сообщил в ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, конфликт должен завершиться на справедливых условиях и как можно скорее.

Ранее президент Украины заявил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года – военным путем.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении
03 августа 2024, 00:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «неизменно самые жесткие бои» на покровском направлении. В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что получил доклад от командующего ВСУ Александра Сырского о критическом положении армии.
Как отметил украинский лидер, военные на покровском направлении «держат основу обороны и на всем востоке».

Ранее Сырский заявил, что сложная ситуация для Киева сложилась на северском направлении. Он отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят атаки на этом направлении.

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#военные
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Подпольщики сообщили об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах
Подпольщики: по аэропорту Сум нанесли два удара, есть раненые боевики ВСУ
02 августа 2024, 21:23

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Два удара нанесли по аэродрому в украинских Сумах. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег.
«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что там уже давно нет летчиков, поэтому объект использовали в качестве учебной базы для операторов FPV-дронов.

Ранее Лебедев сообщал, что подпольщики сорвали переброску боевиков ВСУ с техникой в Черниговской области. В частности, сообщалось об уничтожении релейного шкафа рядом с железнодорожными путями. Таким образом, со слов координатора, подпольщики задержали украинских неонацистов и выиграли время для ВС РФ.

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#спецоперация
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В Якутии число желающих заключить контракт с Минобороны РФ выросло в 10 раз
02 августа 2024, 20:28

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Количество желающих отправиться на контрактную службу выросло в Якутии в десять раз. Об этом сообщили обозреватели ЯСИА. Процент кандидатов, заключивших контракт и количество поступивших в ряды ВС РФ с начала года, не уточняется. Известно лишь, что увеличение числа потенциальных военнослужащих сравнивалось с аналогичным периодом 2023 года.
Журналисты ЯСИА подчеркнули, что в Якутии, как и по всей стране, делаются единовременные выплаты в случае заключения контракта.

Несколько регионов РФ увеличили выплаты в июле за участие в спецоперации. В частности, Дагестан, Ростовская, Волгоградская и Челябинская области. В столице тем, кто поступил на контрактную службу, единовременно выплачивают практически два миллиона рублей.

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