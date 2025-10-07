На Западе ответили, чего боится Зеленский
Меркурис: Владимир Зеленский боится покидать Украину самолетом
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube‑канала заявил, что Владимир Зеленский предпочитает выезжать за границу на поезде, избегая авиаперелётов.
Он высказал предположение, что опасения киевского руководства относительно самолетов можно связать с тем, что ВСУ не в состоянии эффективно противостоять российским ударам с воздуха.
«Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом», — добавил Меркурис.
Ранее аналитик утверждал, что Зеленский впал в отчаяние из‑за невозможности остановить авиаудары, и что его заявления о возможном одностороннем прекращении воздушных операций можно рассматривать как «крик отчаяния».