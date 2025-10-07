В РФ считают, что ракеты Tomahawk уже могли доставить на Украину
Военэксперт Матвийчук: передача Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте
Дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk уже могли доставить на Украину. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, есть «инсайдерская информация» о том, что на Украину из Польши прибыли грузы, напоминающие Tomahawk по форме и маркировке. Таким образом, эти ракеты уже могут быть в Киеве.
«Чтобы они что-то изменили, нужно хотя бы 400—500 штук. А точечные удары абсолютно ничего не принесут. Это во-первых. Во-вторых, Tomahawk предназначены для запуска с морской платформы. Или подводной, или надводной», — отметил Матвийчук в беседе с RT.
Он добавил, что наземных установок есть всего две штуки.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача ВСУ американских ракет Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, пишет «Москва 24».
Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин чётко изложил позицию на заседании клуба «Валдай», согласно которой применение Tomahawk украинской стороной для ударов по РФ будет означать новый этап эскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.