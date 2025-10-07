В РФ считают, что ракеты Tomahawk уже могли доставить на Украину

07 октября 2025, 19:22

Военэксперт Матвийчук: передача Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте

Фото: iStock/e-crow

Дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk уже могли доставить на Украину. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.





По его словам, есть «инсайдерская информация» о том, что на Украину из Польши прибыли грузы, напоминающие Tomahawk по форме и маркировке. Таким образом, эти ракеты уже могут быть в Киеве.





«Чтобы они что-то изменили, нужно хотя бы 400—500 штук. А точечные удары абсолютно ничего не принесут. Это во-первых. Во-вторых, Tomahawk предназначены для запуска с морской платформы. Или подводной, или надводной», — отметил Матвийчук в беседе с RT.