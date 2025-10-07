Путин раскрыл успехи ВС РФ в зоне СВО
Президент России Путин: ВСУ отступают по всей линии соприкосновения в зоне СВО
Боевики ВСУ отступают по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Главу государства цитирует РИА Новости.
Перед этим российский лидер заявлял, что в текущем году бойцы ВС РФ освободили пять тысяч квадратных километров территорий и 219 населённых пунктов в зоне боевых действий.
«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — сказал президент во время визита в Северо-Западный федеральный округ.Ранее стало известно, что в Липецке нашли взрывоопасные обломки БПЛА. Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.