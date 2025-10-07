Путин раскрыл успехи ВС РФ в зоне СВО

07 октября 2025, 21:42

Президент России Путин: ВСУ отступают по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ отступают по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Главу государства цитирует РИА Новости.





Перед этим российский лидер заявлял, что в текущем году бойцы ВС РФ освободили пять тысяч квадратных километров территорий и 219 населённых пунктов в зоне боевых действий.



