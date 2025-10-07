На Западе озвучили число объектов в РФ, попадающих в зону поражения Tomahawk

07 октября 2025, 16:37

ISW: почти две тысячи объектов в РФ попали в зону поражения ракет Tomahawk

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Около двух тысяч российских объектов могут попасть в зону поражения американских крылатых ракет Tomahawk, если Киев получит такие боеприпасы. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).