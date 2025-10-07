На Западе озвучили число объектов в РФ, попадающих в зону поражения Tomahawk
Около двух тысяч российских объектов могут попасть в зону поражения американских крылатых ракет Tomahawk, если Киев получит такие боеприпасы. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
По оценке института, в радиусе действия варианта Tomahawk с дальностью 2500 км находится как минимум 1 945 военных объектов России, а для варианта с дальностью 1 600 км — не менее 1 655 объектов.
В публикации отмечается, что украинская сторона могла бы существенно подорвать боеспособность российских войск на линии фронта, поражая уязвимые тылы и опорные районы, которые обеспечивают и поддерживают операции.
Авторы материала также указывают, что Киев запустил массовое производство собственной крылатой ракеты FP-5 Flamingo с заявленной дальностью 3 000 км и боеголовкой массой 1 150 кг; при этом система пока не проходила испытаний, и на наращивание производства потребуется время.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не стремится к эскалации и намеревается выяснить, куда именно Киев планирует направлять Tomahawk. В Кремле предупреждали, что передача таких ракет Украине подорвёт позитивные тенденции в отношениях с Вашингтоном.
По информации Axios, администрация Трампа также выражает обеспокоенность возможностью утраты контроля над применением ракет после их передачи.
