Сенатор раскрыл ответ Москвы на возможные поставки Киеву ракет Tomahawk
Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров на площадке медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что в случае поставок США ракет Tomahawk Киеву ответ России будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, вероятнее всего прямых поставок не произойдёт — процесс будет затягиваться: будут споры, требования гарантий, которые, по его мнению, не предоставят.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не стремится к эскалации и намеревается уточнить, куда именно Киев собирается направлять эти ракеты.
В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине подорвёт положительную динамику в отношениях с США. По данным Axios, в администрации Трампа выражают обеспокоенность возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи.
Читайте также: