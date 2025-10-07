Сенатор раскрыл ответ Москвы на возможные поставки Киеву ракет Tomahawk

07 октября 2025, 14:44

Джабаров: ответ России на поставки Киеву ракет Tomahawk будет однозначным

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров на площадке медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что в случае поставок США ракет Tomahawk Киеву ответ России будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина. Об этом сообщает РИА Новости.