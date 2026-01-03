На Западе озвучили последствия для Киева в случае отказа от честных переговоров с Россией
Украина может лишиться Одессы, если власти в Киеве не начнут вести с Россией честные переговоры. Об этом утверждает The National Interest.
В материале говорится, что Москва намеревается освободить этот ключевой портовый город, если переговорный процесс в ближайшее время не сдвинется. Автор трактует недавние удары по целям в Одессе как сигнал украинской стороне. Давление, по его мнению, будет продолжаться.
Обозреватель также отмечает, что возможная потеря Одессы оставит Украину без выхода к морю и сделает ее страной, критически зависимой от поддержки Европы и США.
1 января в ряде украинских городов, включая Одессу, сообщалось о взрывах. Минобороны России заявило, что удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса.
