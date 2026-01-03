03 января 2026, 16:32

TNI: Киев потеряет Одессу при отказе от честных переговоров с Россией

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Украина может лишиться Одессы, если власти в Киеве не начнут вести с Россией честные переговоры. Об этом утверждает The National Interest.