Сальдо раскрыл последствия атаки ВСУ в Хорлах
Не менее 19 тел погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины на село Хорлы в Херсонской области полностью сгорели. Об этом 3 января заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, при ударе использовались боеприпасы с зажигательной смесью высокой температуры горения. В эфире телеканала «Россия 1» он уточнил, что у примерно 80% жертв зафиксировали тяжёлые термические поражения — от тел остались лишь фрагменты, заключил чиновник.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили село Бондарное в ДНР. В Минобороны России особо отметили действия южной группировки войск.
Срецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области стали регионами России в результате референдума.
