Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Боевики ВСУ на передовой соглашаются, что их ждет полное поражение на фронте. Об этом у себя на YouTube-канале рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению», — прокомментировал Меркурис.Он отметил, украинские военные прекрасно понимают, что ВС РФ гораздо лучше умеют воевать. Украина, подчеркивает эксперт, является слабой по сравнению с Россией, у которой лучше тактика, оборудование и связь, заключил британец.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
МИД РФ призвал Запад не играть с огнем и не рушить режим на запрет химоружия
Эксперт оценил цель Киева разрушить Крымский мост
В США Украине предложили отказаться от членства в НАТО
Никита Кротов