На Западе предположили, чем закончится конфликт на Украине

Запад готовил Украину к новой карательной операции на Юго-Востоке страны и в Крыму. Все это подтверждает освободительный характер российской СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии.