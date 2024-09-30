На Западе предположили, чем закончится конфликт на Украине

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Политики в западных странах все чаще признают, что конфликт на Украине закончится только переговорами. Об этом сообщил британский политолог Анатоль Ливен.
«На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния», — заявил Ливен в статье для портала UnHerd.
Он отметил, что киевским властям придется подписать договор о нейтралитете хоть и в сопровождении некоторых международных гарантий безопасности и территориальной целостности.
По словам Ливена, в Киеве все больше начинают понимать, что подобные условия это лучшее, на что может надеяться Украина.
Ранее вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины. По ее словам, определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.
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Элина Позднякова