На Западе заговорили о новом ультиматуме для РФ на фоне возможной встречи Путина и Зеленского

21 августа 2025, 18:08

Politico: ускорить встречу Путина с Зеленским мог бы новый ультиматум Трампа

Фото: istockphoto/rarrarorro

Колонка старшего политического обозревателя Politico Джонатана Мартина предлагает, чтобы президент США Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум, якобы способный, по его мнению, принудить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским.