На Западе заговорили о новом ультиматуме для РФ на фоне возможной встречи Путина и Зеленского
Колонка старшего политического обозревателя Politico Джонатана Мартина предлагает, чтобы президент США Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум, якобы способный, по его мнению, принудить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским.
Мартин предлагает дать Москве срок до 15 сентября — чуть больше привычных «двух недель» Трампа — и пообещать в случае невыполнения «волну новых санкций».
Автор утверждает, что без реальной угрозы неизбежных последствий переговоров не будет, и на этот раз санкции должны сработать, поскольку речь идет о полном наборе вторичных санкций.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским только при условии тщательной подготовки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. В Москве не раз говорили о том, что страна выдержит санкционное давление Запада; пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России уже выработан «иммунитет» к санкциям.
Кроме того, крупнейшие экономические партнёры России — Китай, Индия и Бразилия — по мнению автора материала, вряд ли прекратят сотрудничество с Москвой под давлением американских санкций.
