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Нападение под Курском стало для боевиков ВСУ катастрофическим провалом, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал», — сказал собеседник в эфире.По словам американского офицера, украинские неонацисты лишились в Курской области большого числа вооружений, включая танки. Макгрегор считает, что действия Киева — это политический театр.
Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и бойцов ВС РФ.
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