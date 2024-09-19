Стало известно, где ЕС берет снаряды для Украины

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Снаряды для Украины Евросоюз уже больше года приобретает в Индии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на чиновников Индии и Европы, а также на информацию таможенников и представителей в оборонной сфере. Авторы подчеркивают, что индийское руководство не вмешивалось в эту ситуацию.
При этом, по утверждению журналистов, по правилам экспорта вооружений Индии, покупателям запрещено несанкционированно передавать их третьим сторонам, поскольку тогда продажи прекратятся.
Со слов чиновников Индии, РФ несколько раз поднимала данный вопрос во время переговоров.
По данным источников, среди государств, перенаправляющих боеприпасы Киеву, также есть Чехия и Италия.
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По данным источников, среди государств, перенаправляющих боеприпасы Киеву, также есть Чехия и Италия.
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Никита Кротов