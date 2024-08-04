ВСУ впервые показали пуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24

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Украинские войска впервые показали запуск поставленных Западом крылатых ракет Storm Shadow (Scalp) советским бомбардировщиком Су-24М.
Отмечается, что несмотря на то, что ВСУ применяют такие ракеты уже полтора года, первое видео появилось только сейчас.
Изначально украинские войска использовали только британскую версию Storm Shadow, но затем начали применять французскую Scalp.
За это время российские средства ПВО научились эффективно сбивать импортные крылатые ракеты. В частности, этого удалось добиться благодаря изучению хорошо сохранившихся после перехвата образцов оружия.
Вероятно, советский бомбардировщик Су-24М стал первым опытом по скрещиванию советской и западной техники. В настоящее время у ВСУ много такого вооружения. Однако, когда первые Storm Shadow поступили на Украину, появилась проблема их запуска.
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Анастасия Чинкова