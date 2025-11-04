На Западе предрекли последствия Европе в случае кражи российских активов
Дизен: в случае кражи российских активов Европа станет изгоем
У Европы заканчиваются ресурсы для продолжения опосредованной войны с Россией. Об этом заявил в социальной сети X профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он прокомментировал материал Politico о том, что Украина может лишиться поддержки МВФ, если ЕС не даст согласие использовать для этого замороженные российские активы. По его словам, присвоение российских средств превратит Европу в финансового изгоя.
«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой», — написал аналитик.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд валютных резервов России, более €200 млрд из которых лежат в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.