На Западе предрекли последствия Европе в случае кражи российских активов

04 ноября 2025, 21:12

Дизен: в случае кражи российских активов Европа станет изгоем

Фото: istockphoto/darkojow

У Европы заканчиваются ресурсы для продолжения опосредованной войны с Россией. Об этом заявил в социальной сети X профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен.





Так он прокомментировал материал Politico о том, что Украина может лишиться поддержки МВФ, если ЕС не даст согласие использовать для этого замороженные российские активы. По его словам, присвоение российских средств превратит Европу в финансового изгоя.





«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой», — написал аналитик.

