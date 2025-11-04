Во Франции указали на одно преимущество России над ЕС
Le Monde: РФ имеет решающее преимущество над ЕС в плане огневой мощи
Россия превосходит Евросоюз по огневой мощи. Об этом пишет французская газета Le Monde.
По её данным, у Москвы есть силы, огневые возможности и мобилизационные ресурсы.
Аналитик Французского института международных отношений Димитрий Минич отмечает, что основа силы РФ — сочетание авиационно-наземных технологий и мощных сухопутных войск. Он погагает что при таком потенциале страна смогла бы выдержать возможный конфликт.
Сегодня днем стало известно, что ЕС выделил на помощь Украине еще 1,8 млрд евро. Соответствующий документ есть на сайте Евросовета.
