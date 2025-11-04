Зеленский утверждает, что не видел плана ЕС о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил, что не знаком с планом Европы по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава киевского режима отметил, что существуют различные предложения со стороны Евросоюза по урегулированию конфликта, однако он их не видел.
Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что европейские страны вместе с Киевом обсуждают 12-пунктный план урегулирования. Среди предложений – остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение гарантий безопасности и отказ от юридического признания освобожденных территорий российскими.
В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным Reuters, американский лидер намекнул на возможное разрушение и замерзание Украины в случае, если Киев не согласится на «сделку». Переговоры прошли напряжённо, а Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Читайте также: