ЕС выделил новую помощь Украине

ЕС выделил на помощь Украине еще 1,8 млрд евро
Фото: istockphoto/dragana991

Совет ЕС объявил, что согласно инструменту Ukraine Facility Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд.



Соответствующее заявление опубликовали на сайте Евросовета. Уточняется, что эти средства прежде всего предназначаются для укрепления макрофинансовой стабильности страны и поддержки дальнейшей работы государственных институтов.

С 2022 года помощь Киеву со стороны стран ЕС составила примерно €179,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина совместно с международными партнёрами разрабатывает единый план мирного урегулирования конфликта с Россией — об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Никита Кротов

