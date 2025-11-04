ЕС выделил новую помощь Украине
Совет ЕС объявил, что согласно инструменту Ukraine Facility Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд.
Соответствующее заявление опубликовали на сайте Евросовета. Уточняется, что эти средства прежде всего предназначаются для укрепления макрофинансовой стабильности страны и поддержки дальнейшей работы государственных институтов.
С 2022 года помощь Киеву со стороны стран ЕС составила примерно €179,8 млрд.
Ранее сообщалось, что Украина совместно с международными партнёрами разрабатывает единый план мирного урегулирования конфликта с Россией — об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
