Фото: РИА Новости/Нина Зотина
В ближайшие несколько месяцев ситуация для Украины будет ухудшаться. Об этом YouTube-каналу Deep Dive заявил профессор США Джон Миршаймер. Он отметил, что слова американского руководства про стабилизацию ситуации в республике бессмысленны.
Таким образом профессор оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вашингтонская стратегия на Украине эффективна.
По словам Миршаймера, российские войска продолжают бить по украинской энергетической системе, поэтому при наступлении холодов для Украины «все будет действительно ужасно». Собеседник отметил, что удары со стороны ВС РФ наносят серьезный ущерб республиканской армии и промышленности.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве не хотят тянуть с урегулированием конфликта из-за колоссальных потерь среди украинских военных.
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По словам Миршаймера, российские войска продолжают бить по украинской энергетической системе, поэтому при наступлении холодов для Украины «все будет действительно ужасно». Собеседник отметил, что удары со стороны ВС РФ наносят серьезный ущерб республиканской армии и промышленности.
«Украина в большой беде, и мы в большой беде», — сказал американский профессор.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве не хотят тянуть с урегулированием конфликта из-за колоссальных потерь среди украинских военных.
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Никита Кротов