Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Взятие Красноармейска в Донбассе даст российским бойцам преимущество над боевиками ВСУ, пишут обозреватели The New York Times. Журналисты подчеркнули, что успешное наступление России перережет украинским неонацистам основные пути снабжения.
«Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск — Прим. ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса», — сказано в материале.Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.
Читайте также:
Боевики ВСУ попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации
Некоторые части ВСУ самовольно покидают Курскую область ради спасения жизни
В Литве заявили, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
Никита Кротов