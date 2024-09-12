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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подтвердила, что литовские граждане получают разрешение от властей страны для участия в военных действиях в армии другого государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры», — пояснила она.
Кроме того, Билотайте отметила, что гражданин Литвы Кестутис Кветкус, который принимал участие в специальной военной операции на Украине на стороне России, будет лишен гражданства.
Ранее сообщалось, что около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова