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Позиции боевиков ВСУ на курском направлении могут рухнуть от контрнаступления российской армии. Своим мнением на этот счет в соцсетях поделился профессор из Норвегии Гленн Дизен.
«Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется», — говорится в посте аналитика.
Украина напала на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противнику дали отпор погранслужба ФСБ, ВС РФ и Росгвардия. Противник выбирает в качестве целей мирное население.
До этого стало известно, что российские силовики предотвратили террористическую атаку со стороны ВСУ на детский садик в Донецке.
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Никита Кротов