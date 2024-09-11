В Минобороны РФ назвали «медийной операцией» попытку ВСУ захватить буровую вышку

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Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на буровую платформу «Крым-2» в Чёрном море во многом являлась медийной операцией. Эта акция была приурочена к визиту в Киев представителей США и Евросоюза.
Именно такую причину неподготовленной и обречённой на провал атаки украинских Военно-морских сил на буровую вышку назвали в министерстве обороны РФ.
Представители Минобороны подчеркнули, что подготовленная к визиту в Киев иностранцев акция предсказуемо провалилась. Из 14ти катеров, которые украинская разведка мобилизовала для атаки восемь были уничтожены, а остальные шесть поспешно развернулись и уплыли, даже не подобрав оказавшихся в воде «пассажиров» с потопленных плавсредств.
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«"Медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Представители Минобороны подчеркнули, что подготовленная к визиту в Киев иностранцев акция предсказуемо провалилась. Из 14ти катеров, которые украинская разведка мобилизовала для атаки восемь были уничтожены, а остальные шесть поспешно развернулись и уплыли, даже не подобрав оказавшихся в воде «пассажиров» с потопленных плавсредств.
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Александр Бойцов