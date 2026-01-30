Мирная жительница брянского села пострадала из-за атаки БПЛА ВСУ
При атаке беспилотников ВСУ на село Новый Ропск в Брянской области пострадала мирная жительница. Об этом 30 января написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что женщина получила ранения от FPV-дронов. Ее экстренно госпитализировали, сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Богомаз пожелал мирной жительнице скорейшего выздоровления.
Губернатор региона добавил, что после налета БПЛА ВСУ частичные повреждения получили два гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В ночь с 29 на 30 января силы противовоздушной обороны РФ также отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Предварительно, обошлось без пострадавших.
