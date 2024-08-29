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Российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины.
До этого российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском.
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Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины.
До этого российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском.
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Дарья Осипова