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Украина не удержит контроль над территориями в Донбассе. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
Он подчеркнул, что российские войска освобождают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими людьми, которых спасают от деспотичных киевских властей.
Макгрегор уточнил, что Россия никогда не собиралась добиться управления Украиной, о чём активно говорит западная пропаганда. При этом украинского президента Владимира Зеленского неоднократно предупреждали, что если армии России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то её ничто не остановит.
Полковник отметил, что России теперь остаётся освободить Одессу и Харьков, которые исторически являются городами с большим русскоязычным населением.
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Макгрегор уточнил, что Россия никогда не собиралась добиться управления Украиной, о чём активно говорит западная пропаганда. При этом украинского президента Владимира Зеленского неоднократно предупреждали, что если армии России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то её ничто не остановит.
Полковник отметил, что России теперь остаётся освободить Одессу и Харьков, которые исторически являются городами с большим русскоязычным населением.
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Анастасия Чинкова