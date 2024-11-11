На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России

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Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп должен понимать, что армия России после 2022 года стала сильнейшей в мире. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Самое главное, что должен понять Трамп в конфликте на Украине, — это то, что российские вооруженные силы уже не те, что были до 2022 года. Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире», — написал Малинен в социальной сети Х.
Он подчеркнул, что сейчас США и НАТО уже не имеют преимущества. И эту реальность необходимо учитывать.
Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявлял, что в рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. По его словам, украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа.
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Элина Позднякова