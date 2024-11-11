Песков обозначил ответ РФ на попытки добиться разрешения дальних ударов для ВСУ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что ЕС намерен обратиться к президенту США Джо Байдену для разрешения Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России. По словам представителя Кремля, подобную вероятность исключать нельзя.
«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейское руководство продолжает свою линию. Они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что Россия продолжит СВО до полного достижения поставленных целей. По словам Пескова, динамика на поле боевых действий всем хорошо понятна, и никакое поставленное Украине вооружение не сможет изменить сложившуюся в зоне проведения спецоперации обстановку.
Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что 11 ноября французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят в Париже, можно ли убедить американского президента Джо Байдена дать Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.
Читайте также:
В Кремле ответили, открыт ли Путин для контактов
В Кремле опровергли сообщения WP о якобы телефонной беседе Путина и Трампа
Песков назвал отличие Трампа от Байдена
Элина Позднякова