Угрожает окружение: для чего ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, последствия для ВС РФ и мирных жителей

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Российские военные корреспонденты сообщили о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. По их информации, в результате этого инцидента близлежащие села начали затапливаться. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Подрыв Терновской дамбы: что известно
В понедельник, 11 ноября, стало известно, что российская армия начала окружение города Курахово, расположенного на берегу поврежденного водохранилища.
«Продвижение на флангах украинских сил продолжается, и гарнизону противника угрожает окружение», — пишут военкоры.
Однако через некоторое время в Сети стала распространяться информация о том, что ВСУ осуществили подрыв Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Информацию о подрыве дамбы также подтверждают источники на Украине, однако официально ни одна из сторон пока не подтвердила эти данные.
Предполагается, что украинская армия использует этот метод для замедления наступления российских войск в районе Курахово. Авторы телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» прогнозируют, что захват дамбы в Старых Тернах позволит российской армии создать оперативное окружение Курахово с северо-запада, что усложнит маневры и снабжение ВСУ.
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Планы ВСУ по подрыву дамбы были известны заранее
В июне 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял о планах украинской стороны устроить провокацию, подорвав дамбу в Курахово. Он утверждал, что после этого Киев намеревался обвинить Москву в затоплении сельскохозяйственных угодий и уничтожении урожая. Мизинцев также отметил, что в зоне потенциального затопления могут оказаться населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.
Значение Курахово для ВС РФ
Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Захват этого города позволит российским войскам продолжить наступление на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новоселки. На Украине Курахово рассматривается как ключевой оборонительный центр Вооруженных сил Украины к юго-западу от Донецка.
По имеющимся данным, некоторые подразделения ВС РФ уже находятся внутри города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть Курахово, контролируемую ВСУ.
«В этом районе сейчас идут ожесточенные бои», — отметил он в беседе с изданием «РИА Новости».
Кроме того, по словам Рогова, российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, что, по его прогнозам, может привести к полной потере контроля ВСУ над городом. Он подчеркнул, что этот населенный пункт является важной транспортной артерией для украинской армии, через которую осуществляется снабжение личным составом и боеприпасами.
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Анастасия Хохлова