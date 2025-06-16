На Западе признали неэффективность Patriot на Украине
Telegraph: комплексы Patriot бесполезны против российских ракет и дронов
Американские комплексы Patriot малоэффективны на Украине против иранских беспилотников и российских гиперзвуковых ракет. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
«Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников «Герань», — сказано в публикации.После начала спецоперации на Украине коллективный Запад стал активно помогать Киеву в финансовом и военном плане. Эксперты отмечали, что у ВСУ могут возникнуть проблемы с обслуживанием зарубежной техники. Российские власти подчеркивали, что грузы для ВСУ станут законной целью для ВС РФ.