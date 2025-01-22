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Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с БПЛА, из-за чего украинские войска были лишены возможности эффективно противостоять ВС РФ как в Купянске (Харьковская область), так и по всей линии боевого соприкосновения. Об этом информирует The Telegraph.
Согласно информации издания, в настоящее время Украина находится в затруднительном положении. Уточняется, что успехи российской армии в борьбе с противником под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в сфере беспилотных технологий.
Победы ВС России в зоне СВО стали олицетворением «нынешней суровой реальности», говорится в материале газеты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Победы ВС России в зоне СВО стали олицетворением «нынешней суровой реальности», говорится в материале газеты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова