Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев

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Президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за три-шесть месяцев. Так считает лидер Финляндии Александр Стубб, о чем он и заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал Стубб.
По его словам, решение по украинскому конфликту не должно стать «Афганистаном 2.0», чтобы позже посредников «сделки» впоследствии не обвинили в продаже Украины.
При этом Стубб настаивает на независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины при мирном урегулировании конфликта.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.
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Элина Позднякова