На Западе призвали избавиться от Зеленского
Украине для успешного урегулирования конфликта нужно избавиться от Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По мнению Малинена, Украина должна принять внеблоковый статус. Он считает, что это единственный способ достичь мира, несмотря на попытки поджигателей войны создать шум вокруг этого вопроса.
Ранее в Госдуме предупредили Владимира Зеленского о скорых проблемах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
