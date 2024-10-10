На Западе раскрыли число произведенных за 14 лет в России истребителей Су-57

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В России за 14 лет произвели немногим более 30 малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57, третья часть которых являются испытательными образцами. Об этом заявил обозреватель западного издания The Telegraph Дэвид Акс. По его словам, Россия отстает от США в производстве стелс-истребителей из-за санкций.
По информации Акса, основные конкуренты Су-57 — это американские F-22 и F-35, которые производит Lockheed Martin, а также боевые самолеты KF-21 южнокорейской Korean Aerospace Industries.
В публикации утверждается, что Штаты ежегодно выпускают около 150 самолетов F-35, что в пять раз больше российских показателей производства истребителей пятого поколения. Одним из факторов, которые привели к такому разрыву, автор называет технологические санкции.
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Данил Пономарев