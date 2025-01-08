На Западе раскрыли, что поможет России одержать победу на Украине

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, таких как Купянское, Угледарское и Покровское. Украинская армия оказывает сильное сопротивление, проводя контратаки и обстрелы российских позиций. Интенсивные артиллерийские перестрелки и боевые действия продолжаются, особенно в районах Торецка, Херсона и Запорожья, где сохраняется высокая степень напряжённости. Об обстановке на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».