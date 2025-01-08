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Россия одержит победу в украинском конфликте из-за нестандартных решений на поле боя. Об этом пишет издание National Interest.
Отмечается, что Западу следует смириться с вероятной победой России, которая обладает большой стратегической глубиной, умением искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации в зоне боевых действий.
Одним из примеров нестандартного подхода к ведению боя издание представило применение ВС РФ «танков-мангалов», которые успешно справляются с украинскими беспилотниками.
В сентябре прошлого года сотрудник оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в репортаже телеканала «Звезда» заявил, что российский танк «Царь-мангал» пережил более ста попаданий ракет и беспилотников ВСУ.
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Одним из примеров нестандартного подхода к ведению боя издание представило применение ВС РФ «танков-мангалов», которые успешно справляются с украинскими беспилотниками.
В сентябре прошлого года сотрудник оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в репортаже телеканала «Звезда» заявил, что российский танк «Царь-мангал» пережил более ста попаданий ракет и беспилотников ВСУ.
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Анастасия Чинкова