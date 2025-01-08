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С начала 2025 года украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих. В зоне спецоперации потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек, ещё около 2 975 украинских военных убиты в боях в Курской области.
Эти цифры складываются из данных министерства обороны РФ. Кроме того, за неделю боёв в зоне СВО российские военные уничтожили 17 танков, в том числе пять бронированных машин Leopard производства Германии. Ещё 29 танков уничтожены в приграничных районах Курской области.
Также 2 января системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27. 5 января был уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Всего с начала СВО потери Вооружённых сил Украины превысили уже миллион человек убитыми ранеными.
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Александр Бойцов