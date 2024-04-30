На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

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Атаки ВС РФ грозят Украине обрушением фронта. Об этом пишет издание пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.
По его словам, обрушение фронта может произойти уже в этом году.
Авторы статьи отметили, что на уязвимость Украины на фронте указывает тот факт, что к Западу от Авдеевки ВСУ понесли существенные потери. Кроме того, западная поддержка Киева со стороны его союзников задерживается, что играет на руку ВС РФ.
Российская армия изматывает противника, который испытывает проблемы с нехваткой людей и мобилизацией, добавили обозреватели издания.
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Авторы статьи отметили, что на уязвимость Украины на фронте указывает тот факт, что к Западу от Авдеевки ВСУ понесли существенные потери. Кроме того, западная поддержка Киева со стороны его союзников задерживается, что играет на руку ВС РФ.
Российская армия изматывает противника, который испытывает проблемы с нехваткой людей и мобилизацией, добавили обозреватели издания.
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Анастасия Хохлова