Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году
30 апреля 2024, 09:42
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Атаки ВС РФ грозят Украине обрушением фронта. Об этом пишет издание пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.
По его словам, обрушение фронта может произойти уже в этом году.

Авторы статьи отметили, что на уязвимость Украины на фронте указывает тот факт, что к Западу от Авдеевки ВСУ понесли существенные потери. Кроме того, западная поддержка Киева со стороны его союзников задерживается, что играет на руку ВС РФ.



Российская армия изматывает противника, который испытывает проблемы с нехваткой людей и мобилизацией, добавили обозреватели издания.

Читайте также:

Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО

Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на нескольких направлениях в зоне СВО

Стало известно, что ВС РФ начали применять в зоне СВО
#армия
#поддержка
#сво
#всу
#вс рф
Достижения.рф