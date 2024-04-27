Стало известно, что ВС РФ начали применять в зоне СВО

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ВС РФ начали применять в зоне прведения СВО универсальный FPV-ретранслятор. Об этом изданию РИА Новости рассказал сообщил разработчик беспилотника «Овод» Андрей Иванов.
Он сообщил, что устройство позволяет оператору дрона работать как с открытых, так и с закрытых позиций.
Новая разработка позволяет увеличивать дальность дронов, сохраняя при этом качество ударов.
Иванов также отметил способность ретранслятора работать с широким спектром наземного оборудования. Это возможно благодаря системе конвертации сигнала.
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Новая разработка позволяет увеличивать дальность дронов, сохраняя при этом качество ударов.
Иванов также отметил способность ретранслятора работать с широким спектром наземного оборудования. Это возможно благодаря системе конвертации сигнала.
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Анастасия Хохлова