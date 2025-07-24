На Западе раскрыли хитрый план Киева на переговорах с Россией
Киев не может определиться и хочет усидеть на двух стульях в переговорах с РФ
Киевский режим показывает неопределенность и хочет усидеть на двух стульях в переговорах с Россией. Как пишет портал Strategic Culture, третий раунд не дал существенного прорыва на фоне двуличия Украины.
Обозреватели отмечают, что четвертая встреча может состояться, но на данный момент путь к урегулированию выглядит трудным и долгим, сказано в материале.
«Украинское правительство продолжает пытаться усидеть на двух стульях, колеблясь между военными требованиями к Западу и уклончивой позицией на переговорах», — добавили авторы.Перед этим глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Россия и Украина договорились продолжать обмены больными и тяжелоранеными. Российско-украинские переговоры проходили 16 мая, 2 июня и 23 июля.