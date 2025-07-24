Свердловские хирурги восстановили череп участнику СВО, используя 3D-технологии

24 июля 2025, 18:19

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Свердловские врачи-хирурги спасли разрушенный более чем на 90% череп бойцу СВО при помощи 3D-технологий. Подробности рассказала пресс-служба областного Минздрава в четверг, 24 июля.





Отмечено, что пациент попал под артиллерийский обстрел. Медики смогли стабилизировать состояние военного при том, что были разрушены кости и лобные пазухи носа, лобная, височная и теменная кости черепа.





«Специалисты провели 3D-моделирование черепа, воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, а затем в лаборатории 3D-технологий госпиталя изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка», — добавили в пресс-службе.

