24 июля 2025, 11:36

Бойцы ВС РФ сбили гексакоптер ВСУ FPV-дроном с автоматом АКС-74У

Фото: istockphoto/IherPhoto

Бойцы ВС РФ сбили украинский гексакоптер «Вампир», используя FPV-дрон с креплением для автомата АКС-74У.





Об этом агентству ТАСС рассказал российский военнослужащий западной группировки войск с позывным Ланцет. Он пояснил, что беспилотник с автоматом Калашникова нужен для поражения гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга».





«[Такой гексакоптер] является серьезным врагом, который летает в том числе по ночам, на переднем крае», — сказал Ланцет.

«Даже несмотря на то, что ВСУ умудряются бронировать свои гексакоптеры, бронируют они в основном от пехоты, которая стреляет по ним с земли. От нашего дрона уже ничего не поможет», — заключил Ланцет.