Стало известно об успехах ВС РФ в зоне СВО
Бойцы ВС РФ сбили гексакоптер ВСУ FPV-дроном с автоматом АКС-74У
Бойцы ВС РФ сбили украинский гексакоптер «Вампир», используя FPV-дрон с креплением для автомата АКС-74У.
Об этом агентству ТАСС рассказал российский военнослужащий западной группировки войск с позывным Ланцет. Он пояснил, что беспилотник с автоматом Калашникова нужен для поражения гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга».
«[Такой гексакоптер] является серьезным врагом, который летает в том числе по ночам, на переднем крае», — сказал Ланцет.Он добавил, что российские военные получили сигнал о вражеском беспилотнике. Оператор спокойно поразил цель, сохранив технику. Для ликвидации украинского дрона достаточно было подлететь к нему на 10-15-метровую дистанцию.
«Даже несмотря на то, что ВСУ умудряются бронировать свои гексакоптеры, бронируют они в основном от пехоты, которая стреляет по ним с земли. От нашего дрона уже ничего не поможет», — заключил Ланцет.