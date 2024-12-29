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Запад должен правильно оценить ситуацию в конфликте на Украине до начала переговоров, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он выразил на собственном YouTube-канале.
«Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал Меркурис.Он добавил, неправильная оценка ситуации Западом приведет к неправильному началу диалога, ведь США, по словам Меркуриса, будут думать, что у них больше козырей.
«Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — пояснил эксперт.Меркурис заключил, что именно из-за неправильной оценки Запада боевики ВСУ переживают катастрофу в зоне спецоперации.
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