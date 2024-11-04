РИА Новости: непричастных к преступлениям пленных из ВСУ освобождают

Украинские пленные в российском исправительном учреждении (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Пленных боевиков ВСУ, которые непричастны к преступлениям, освобождают из заключения, проинформировала РИА Новости волонтер Марина Афишина.
«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением и они остаются жить на территории РФ», — пояснила журналистам собеседница.Афишина подчеркнула, что данные об их освобождении не афишируются в целях безопасности. Часть украинских военнослужащих получают выплаты на Украине.
Ранее Марина Афишина сообщала, что военнопленные боевики ВСУ встретились с родными в Донбассе. Волонтер подчеркнула, что подобные встречи играют важную роль.
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