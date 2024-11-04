В СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском

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«Северокорейские военные» якобы «попали под обстрел» на курском направлении, утверждает представитель Совета нацбезопасности и обороны Украины в Telegram-канале Андрей Коваленко.
«Первые военные из КНДР попали под обстрел в Курской области», — сказано в публикации Коваленко.Никаких подробностей он не привел. Накануне Коваленко сообщал, что в Google Maps оказались фото расположения украинских военных систем. О каких именно системах шла речь, не упоминалось.
При этом Коваленко сначала проинформировал, что в корпорации обращение с просьбой удалить информацию не удовлетворили, а затем сообщил, что сотрудники Google все же связались с ним.
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