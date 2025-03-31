Фото: istockphoto/twinsterphoto
Выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а Владимир Зеленский может быть кандидатом на голосовании. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться», — сказано в публикации.Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его полномочий. Глава киевского режима отказался проводить выборы, на что позже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав Зеленского в соцсетях «диктатором без выборов». Президент России Владимир Путин говорил об узурпации власти на Украине, ссылаясь на ее конституцию.
Читайте также:
«Коллективное давление на Путина»: О чем договорились Трамп и Стармер
«Нравится или нет»: Трамп сделал заявление о возможной сделке между Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о желании Зеленского отказаться от сделки по металлам
Никита Кротов