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«Нельзя отказаться»: Шарий раскрыл, когда на Украине назначат выборы

Шарий: выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Рады
Фото: istockphoto/twinsterphoto

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а Владимир Зеленский может быть кандидатом на голосовании. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться», — сказано в публикации.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его полномочий. Глава киевского режима отказался проводить выборы, на что позже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав Зеленского в соцсетях «диктатором без выборов». Президент России Владимир Путин говорил об узурпации власти на Украине, ссылаясь на ее конституцию.

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«Коллективное давление на Путина»: О чем договорились Трамп и Стармер
Стармер и Трамп договорились о коллективном давлении на Владимира Путина
31 марта 2025, 11:52

Фото: iStock/mrrobotonur07

Британия опубликовала на сайте правительства утверждение о том, что премьер королевства Кир Стармер и американский лидер Дональд Трамп якобы договорились о совместном давлении на президента РФ Владимира Путина.
«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — гласит документ.

Также отмечается, что Стармер проинформировал Трампа о вопросах, которые обсуждались на саммите по Украине, прошедшем в Париже.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Киеву, призвана создавать видимость деятельности. По его словам, Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.

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#пушков
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ВСУ перебрасывают резервы в ДНР, однако инициатива остается на стороне ВС РФ
Пушилин: ВС РФ полностью доминируют в ДНР
31 марта 2025, 10:41

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать у Часов Яра, Дзержинска и Красноармейска. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование ВС РФ, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать, и горячие точки на линии соприкосновения — это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску», — пояснил Пушилин.

Он отметил, что противник продолжает перебрасывать резервы на красноармейское направление для сдерживания продвижения российских сил.

Тем временем, по словам Пушилина, ВС РФ продолжают успешно продвигаться в лесополосах на великоновоселковском направлении.

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#новости
#всу
#вс рф
#пушилин
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В школе Каширы открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Перевезенцева
31 марта 2025, 10:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школе №10 торжественно открыли «Парту Героя» в честь её выпускника, участника спецоперации Максима Перевезенцева. Рядовой мотострелкового полка погиб при исполнении воинского долга и посмертно был награждён орденом Мужества, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В церемонии участвовали первый замглавы муниципалитета Евгений Тертышников, родные Максима, настоятель храма Петра и Февронии протоиерей Виталий Коценко, депутаты, представители общественных организаций, школьники и педагоги. Они почтили память героя. 17 октября 2023 года Перевезенцев, выполняя боевую задачу, геройски погиб в посёлке Крынки Херсонской области. Он закрыл собой товарища, спасая от неминуемой гибели», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сестра Максима, Карина, от имени семьи Перевезенцевых поблагодарила за поддержку. Она отметила, что светлая память о защитниках Родины будет вечно жить в сердцах людей.

Она рассказала, что брат прошёл достойный жизненный путь: служил в армии, работал на железной дороге, организовал футбольный клуб железнодорожников, учился в МИИТе. В мае 2023-го он добровольцем ушёл на передовую.

На «Парте Героя» размещены фотография Максима Перевезенцева, его биография и информация о заслугах.

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Алаудинов раскрыл тактику ВСУ в российском приграничье
Алаудинов: ВСУ хотели распылить ресурсы ВС Ф в приграничье
31 марта 2025, 10:12

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

ВСУ в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских сил, чтобы завладеть небольшими участками территории РФ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
«Это не тактика малых укусов, а реально тактика распыления наших ресурсов для того, чтобы мы отвлекались как можно больше на их попытки завладеть участками наших территорий», — рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» сейчас находятся в Курской и Белгородской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР. Они успешно дают отпор подразделениям противника везде, где бы ни находились, подчеркнул Алаудинов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Гуево еще присутствуют группы украинских боевиков, однако бойцы группировки «Север» вытесняют их к окраинам. При этом командование противника целенаправленно тянет время, чтобы попытаться сдержать российские силы.

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#новости
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#лнр
#всу
#вс рф
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Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму
31 марта 2025, 09:49

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Минувшей ночью неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО. Об этом сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.
«Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и ещё 3-х бойцов СВО. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — написал Кравец в Telegram-канале.

Он отметил, что полиция устанавливает личности вандалов, а также причины и обстоятельства происшествия.

Также, по словам главы района, семьям погибших, чьи могилы были осквернены, власти окажут всю необходимую помощь для их восстановления.

24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.

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