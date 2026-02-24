Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ над морем в Севастополе

24 февраля 2026, 02:45

Развожаев: ВСУ пытались атаковать Севастополь, ПВО сбила несколько целей над морем

Фото: iStock/Alones Creative

ВСУ попытались атковать Севастополь беспилотниками в ночь на 24 февраля. Силы ПВО РФ сбили уже несколько воздушных целей, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.





По его словам, семь беспилотников уничтожили над морем в районе Северной стороны города. Ранее, в 00:39 (мск), Развожаев проинформировал о трёх сбитых БПЛА.





«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — добавил он.